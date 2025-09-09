Smotrich salue la « sage décision » de frapper de hauts responsables du Hamas

Le ministre israélien des Finance, Bezalel Smotrich, a salué mardi la « sage décision » de son pays de frapper de hauts responsables du Hamas, après que le Qatar ait dit que des frappes à Doha avaient visé les domiciles de dirigeants du mouvement islamiste palestinien.

« Les terroristes n'ont et n'auront aucune immunité face au long bras d'Israël, où que ce soit dans le monde », a écrit M. Smotrich sur X, ajoutant qu'il « saluait la sage décision et son exécution parfaite par l'armée et le Shin Bet ». L'armée israélienne avait annoncé peu avant avoir « mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas ».