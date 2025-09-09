Menu
Dernières Infos - Frappes israéliennes à Doha

Smotrich salue la « sage décision » de frapper de hauts responsables du Hamas

AFP / le 09 septembre 2025 à 17h00

Le ministre israélien des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, s’exprime lors d’une conférence de presse près de la colonie de Maale Adumim, dans le corridor terrestre connu sous le nom de E1, à l’extérieur de Jérusalem, en Cisjordanie occupée, le 14 août 2025. Photo AFP/ Maale Adumim.

Le ministre israélien des Finance, Bezalel Smotrich, a salué mardi la « sage décision » de son pays de frapper de hauts responsables du Hamas, après que le Qatar ait dit que des frappes à Doha avaient visé les domiciles de dirigeants du mouvement islamiste palestinien. 

« Les terroristes n'ont et n'auront aucune immunité face au long bras  d'Israël, où que ce soit dans le monde », a écrit M. Smotrich sur X, ajoutant qu'il « saluait la sage décision et son exécution parfaite par l'armée et le Shin Bet ». L'armée israélienne avait annoncé peu avant avoir « mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas ». 


