Au moins 20 morts dans une frappe russe sur un village de l'est

Au moins 20 civils ont été tués mardi dans une frappe russe sur un village de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Une frappe sauvage russe avec une bombe aérienne sur le village de Iarova dans la région de Donetsk » a tué « plus de 20 » civils, a dénoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

La frappe a touché le village au moment où des habitants étaient en train de recevoir leur retraite, a ajouté le chef de l'Etat en appelant la communauté internationale à « des actions fortes » contre la Russie. Volodymyr Zelensky a publié une vidéo montrant des corps jonchant le sol près d'une camionnette fortement endommagée utilisée par la poste publique ukrainienne, notamment pour distribuer les retraites dans des zones rurales.

Le gouverneur régional, Vadym Filachkine, a fait état d' »au moins 21 morts » et du même nombre de blessés. « Il ne s'agit pas d'une action militaire, mais de pur terrorisme », s'est-il insurgé. « Des secouristes, des médecins, la police et les autorités locales sont actuellement sur place », a ajouté M. Filachkine.

Le village de Iarova est située à moins de dix kilomètres de la ligne de front avec la Russie. Il comptait environ 1.800 habitants avant l'invasion russe de l'Ukraine lancée en février 2022. « De telles frappes russes ne doivent pas être laissées sans une réponse appropriée de la part du monde. Les Russes continuent de détruire des vies tout en évitant de nouvelles sanctions fortes », a déclaré M. Zelensky.