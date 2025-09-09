Menu
Dernières Infos - Egypte

Sissi ordonne l'examen d'une grâce du militant Alaa Abdel-Fattah


AFP / le 09 septembre 2025 à 13h18

Le militant des droits humains égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah s’adressant à la presse au Caire, le 25 décembre 2011. Photo d'archives Filippo MONTEFORTE / AFP

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné mardi aux autorités l'examen d'une demande de grâce en faveur du militant égypto-britannique emprisonné, Alaa Abdel-Fattah, a indiqué le Conseil national des droits de l'homme.

M. Sissi a « demandé aux autorités compétentes d'étudier la demande » soumise par le Conseil national des droits de l'homme en vue de gracier plusieurs personnes, dont Abdel-Fattah, une figure emblématique du soulèvement de 2011 en Egypte, a indiqué cet organisme affilié à l'Etat. 

