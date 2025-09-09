Macron au défi de nommer un nouveau Premier ministre

Le Premier ministre français François Bayrou doit remettre mardi à la mi-journée sa démission à Emmanuel Macron, au lendemain du renversement de son gouvernement par les députés, qui précipite la France dans une nouvelle crise politique et budgétaire et fragilise le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron doit désormais tenter de résoudre, « dans les tout prochains jours » selon la présidence, le casse-tête qu'il est incapable de dénouer depuis plus d'un an: trouver un Premier ministre susceptible de survivre dans un paysage parlementaire sans majorité, divisé en trois blocs (alliance de gauche, centre-droit, extrême droite) depuis la dissolution de juin 2024.

La presse internationale consternée

Le successeur de François Bayrou sera le cinquième Premier ministre depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron en 2022. La presse internationale confiait mardi sa consternation.

Pour le New York Times, la France est aujourd'hui « réduite à une instabilité politique chronique ». Le Financial Times évoque lui « une nouvelle crise politique qui risque de se répandre dans la rue et sur les marchés ». « La France risque un grand blocage », s'alarme le Süddeutsche Zeitung, alors que pour El Pais, « la crise politique française exige une solution rapide qui ne laisse pas de côté la dure vérité sur les finances publiques exprimée par Bayrou ». La tâche du président s'annonce ardue face à des partis qui campent sur leurs positions.

Le Rassemblement national (extrême droite) réclame de nouvelles élections législatives et a promis mardi par la voix son président Jordan Bardella la censure de tout Premier ministre qui ne voudrait pas « rompre avec la politique menée depuis huit ans ». La gauche radicale appelle de son côté à la démission du président. Le Parti socialiste, lui, répète que la gauche, arrivée en tête aux dernières législatives, doit prendre la tête du gouvernement. Or le chef de l'Etat, pour qui la taxation des plus riches reste un tabou, serait plutôt tenté d'élargir son bloc central et chercher une personnalité de droite ou du centre capable de « travailler avec les socialistes », selon son entourage.

Plusieurs noms circulent, dont ceux du ministre des Armées Sébastien Lecornu, issu de la droite. La ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin et le ministre de l'Economies Eric Lombard, ancien du Parti socialiste, figurent aussi parmi les options possibles.

Dette galopante

Selon un interlocuteur régulier d'Emmanuel Macron, un Premier ministre devrait être nommé d'ici la fin de la semaine, avant le départ du président pour New York où il doit reconnaître les 22-23 septembre l'Etat de Palestine à l'ONU. Au coeur du vote massif contre le gouvernement Bayrou (364 députés contre, 194 pour): son impopulaire projet de budget prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026, pour tenter de faire baisser la dette du pays, qui atteint 114% du PIB.

Sur le marché de la dette, la France emprunte désormais aussi cher que l'Italie à échéance dix ans, à environ 3,47%, pouvait-on constater mardi matin. Cette crise politique survient à quelques jours de l'annonce par l'agence Fitch vendredi de la note de la dette française, avec une possible dégradation dans le contexte actuel d'incertitude, qui fait craindre des remous sur les marchés financiers.

Mouvements sociaux en vue

D'autant qu'un mouvement, né durant l'été sur les réseaux sociaux sous le slogan « Bloquons tout », soutenu par certains syndicats et la gauche radicale, a appelé à paralyser le pays dès mercredi, sur fond de défiance généralisée envers Emmanuel Macron, dont la cote de popularité est au plus bas depuis son arrivée au pouvoir en 2017 (environ 77% de mécontents selon un récent sondage).

Quelque 80.000 gendarmes et policiers seront mobilisés mercredi dans le pays où des centaines d'actions sont prévues, selon le ministère de l'Intérieur.

La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) prévoit, elle, des perturbations et des retards « sur l'ensemble des aéroports français ». Mais la portée réelle de la mobilisation - qui rappelle à certains égards celle des « gilets jaunes » qui a secoué la France en 2018-2019 - reste incertaine. Toutes les organisations syndicales ont en outre appelé à la grève et aux manifestations le 18 septembre.