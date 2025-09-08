L'AIEA espère pouvoir reprendre bientôt ses inspections

Le directeur général Rafael Grossi de l'AIEA a dit lundi espérer aboutir à un accord pour reprendre complètement ses inspections nucléaires en Iran « dans les prochains jours », soulignant que « le temps presse ».

« J'espère sincèrement que dans les jours à venir, il sera possible de parvenir à une conclusion fructueuse » des discussions « afin de faciliter la reprise de notre travail indispensable avec l'Iran », a déclaré M. Grossi, lors d'une réunion trimestrielle du conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). S'il a estimé que « des progrès ont été réalisés », le responsable a souligné que les « modalités » étaient encore en cours de négociation. « Il reste encore du temps, pas beaucoup, mais toujours assez si la bonne foi et un sens clair des responsabilités sont présents », a-t-il dit.

Fin août, une équipe d'inspecteurs de l'AIEA est brièvement retournée en Iran pour superviser le remplacement du combustible à la centrale nucléaire de Bouchehr, l'unique centrale nucléaire de production d'électricité en Iran.

Mais le chef de la diplomatie iranienne avait signifié que cela ne marquait pas une reprise complète de la coopération.

L'AIEA est en pourparlers avec l'Iran pour savoir comment redémarrer entièrement ses inspections sur ses principaux sites nucléaires après les bombardements israéliens et américains de juin. Téhéran a suspendu sa coopération et les inspecteurs ont quitté l'Iran après le lancement par Israël d'une attaque sans précédent contre les installations nucléaires et militaires, ainsi que des zones résidentielles.

Washington s'est ensuite joint aux frappes contre les principales installations nucléaires de Fordo, Ispahan et Natanz. Les bombardements ont intensifié les tensions entre Téhéran et l'AIEA. L'Iran lui reproche de ne pas avoir condamné les frappes et a voté en juillet une loi bannissant en principe toute coopération.