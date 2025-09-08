La France et l'Allemagne proposent de nouvelles sanctions contre la Russie

La France et l'Allemagne proposent que l'Union européenne cible Loukoïl, une compagnie pétrolière russe présente en Europe, ainsi que davantage d'acteurs hors de l'UE qui aident la Russie à vendre son pétrole, dans le cadre du 19e paquet de sanctions en préparation, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

Les ventes de pétrole et de gaz sont les principales sources de financement de l'effort de guerre russe contre l'Ukraine, soulignent ces deux pays dans un document de travail. Il est donc indispensable, selon eux, de cibler davantage les acteurs, sociétés ou pays tiers, au centre de ces ventes d'hydrocarbures, y compris Loukoïl, un des derniers groupes privés du secteur en Russie. Cette compagnie, un des principaux producteurs de pétrole en Russie, possède aussi des stations-services dans l'UE, notamment en Belgique.

Paris et Berlin souhaitent également un renforcement des sanctions contre les Etats tiers favorisant le contournement des sanctions déjà existantes, en ciblant par exemple des raffineries approvisionnées par du pétrole russe, revendu ensuite dans l'Union européenne sous une autre origine. L'UE a cessé toute importation de pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine. Deux pays, la Slovaquie et la Hongrie, ont toutefois été exemptés compte tenu de leur forte dépendance au pétrole russe.

Ce document préconise aussi de cibler davantage les mécanismes financiers utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales. Pas moins de 250 petites banques sont impliquées dans des transactions financières destinées à soutenir l'effort de guerre russe, relève ainsi ce document franco-allemand, qui se veut une contribution au débat sur de nouvelles sanctions européennes.

Après un 18e paquet de sanctions décidé à la mi-juillet, l'Union européenne prépare un nouvel ensemble de mesures, essentiellement destinées à réduire la manne pétrolière dont bénéficie le Kremlin. Ces propositions, en phase d'élaboration par la Commission européenne, devront ensuite être approuvées par les 27 Etats membres de l'UE.

Les Etats-Unis se sont déclaré prêts à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie et ont appelé les Européens à agir de leur côté. L'envoyé spécial de l'UE pour les sanctions David O'Sullivan devait rencontrer lundi à Washington des responsables américains pour en discuter.