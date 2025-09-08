Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Mahmoud Abbas rencontre Keir Starmer à Londres lundi soir


AFP / le 08 septembre 2025 à 16h59

FILE PHOTO: Palestinian President Mahmoud Abbas speaks at the Istishari Cancer Center in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, May 14, 2025. REUTERS/Mohammed Torokman/File Photo

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas va s'entretenir lundi soir avec Keir Starmer à Londres, alors que le Premier ministre britannique a dit en juillet envisager de reconnaître l'Etat de Palestine en septembre.

Cet entretien bilatéral s'inscrit dans le cadre des « efforts » du dirigeant britannique pour « trouver une solution politique » à la guerre à Gaza et « instaurer une paix et une sécurité durables pour les Palestiniens comme pour les Israéliens », selon les services du Premier ministre britannique. La rencontre aura lieu à Downing Street, résidence officielle des chefs de gouvernement britannique.

Keir Starmer a annoncé fin juillet que son pays reconnaîtrait l'État de Palestine en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.  Cette annonce avait été vigoureusement condamnée par Israël.

Le président israélien Isaac Herzog est lui aussi attendu au Royaume-Uni. Selon son bureau, il doit quitter Israël mardi « pour une visite officielle à Londres » et devrait être de retour dans son pays vendredi. Une rencontre avec Keir Starmer n'a pas été confirmée par Downing Street. Le président israélien « se concentrera », « lors de ses rencontres diplomatiques », sur la libération des otages, « parallèlement à d'autres questions politiques », selon son bureau. Il va rencontrer des membres du Parlement, des leaders d'opinion et des personnalités des médias, a indiqué la présidence israélienne.

L'objectif de la visite d'Isaac Herzog, qui a un rôle surtout protocolaire, est de montrer sa « solidarité avec la communauté juive, qui subit de violentes attaques et fait face à une vague d'antisémitisme », selon cette source. Il a été invité « par les principales organisations de la communauté » juive, devant lesquelles il va prononcer des discours dans des conférences dédiées « au soutien » à Israël et « à la lutte contre l'antisémitisme ». 

Plusieurs pays dont la France ont annoncé leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine. Israël considère que reconnaître un Etat palestinien revient à accorder « une récompense au Hamas », après les massacres du 7 octobre 2023 commis par le mouvement islamiste palestinien. 

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 64.522 morts dans la bande de Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

