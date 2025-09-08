Israël accuse l'Espagne de mener une "campagne antisémite"

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gidéon Saar, a accusé lundi l'Espagne de mener "une campagne antisémite", après l'annonce par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, d'une série de mesures destinées à mettre fin à ce qu'il a qualifié de "génocide à Gaza".

"Le gouvernement espagnol adopte une ligne hostile et anti-israélienne, avec une rhétorique violente et empreinte de haine", a affirmé M. Saar. "La tentative du gouvernement corrompu de Sánchez de détourner l'attention de graves affaires de corruption par une attaque anti-israélienne et antisémite continue apparaît évidente", a-t-il encore dit.

Il a ajouté que la vice-Première ministre et ministre du Travail espagnole, Yolanda Díaz, se verrait interdire l’entrée dans le pays et qu'Israël "ne maintiendra aucun contact avec elle".

