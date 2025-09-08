Le « monsieur sanctions » de l'UE à Washington après les menaces de Trump contre Moscou

Le « monsieur sanctions » de l'Union européenne va rencontrer lundi à Washington des responsables américains après les déclarations du président Donald Trump appelant à resserrer l'étau sur la Russie, a indiqué un responsable européen.

L'envoyé spécial de l'UE pour les sanctions David O'Sullivan va discuter dès lundi soir de nouvelles sanctions contre la Russie après les menaces lancées ce week-end par l'administration américaine, selon ce responsable ayant requis l'anonymat. Les échanges devraient se poursuivre mardi, a-t-on précisé de même source.

Interrogé dimanche à la Maison Blanche sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu : « Oui, je le suis ».

« Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la situation dans son ensemble », a par la suite insisté M. Trump auprès de journalistes qui l'interrogeaient sur l'attaque survenue dimanche matin.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit de l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre en février 2022.

Dimanche, le ministre américain des Finances Scott Bessent a assuré que les Etats-Unis étaient « prêts à faire monter la pression » sur la Russie, appelant les Européens à faire de même.

L'UE prépare de son côté un 19e paquet de sanctions, qui pourrait cibler certains pays achetant des hydrocarbures russes, selon des diplomates à Bruxelles.

Donald Trump a notamment menacé de s'en prendre aux pays qui achètent ces hydrocarbures à la Russie afin de saper le financement de son effort de guerre, et a déjà frappé l'Inde de surtaxes douanières importantes pour ce motif.