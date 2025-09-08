Deux policiers tués dans un commissariat

Deux policiers ont été tués par balles et un autre blessé lundi dans un commissariat situé près de la grande ville turque d'Izmir (ouest), ont rapporté les médias locaux.
Selon la chaîne de télévision privée NTV et l'agence de presse IHA, un adolescent de 16 ans aurait été arrêté après l'attaque.
