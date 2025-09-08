Menu
Dernières Infos - Turquie

Deux policiers tués dans un commissariat

AFP / le 08 septembre 2025 à 10h25

Des partisans du principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), attendent devant les barrières de police alors qu’ils tentent de rejoindre le siège provincial du CHP à Istanbul, après une récente décision de justice ayant destitué la direction provinciale du parti, à Istanbul, en Turquie, le 8 septembre 2025. Photo Reuters/ Umit Bektas.

Deux policiers ont été tués par balles et un autre blessé lundi dans un commissariat  situé près de la grande ville turque d'Izmir (ouest), ont rapporté les médias locaux.

Selon la chaîne de télévision privée NTV et l'agence de presse IHA, un adolescent de 16 ans aurait été arrêté après l'attaque.


