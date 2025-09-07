L'armée israélienne dit avoir intercepté trois drones lancés du Yémen

L'armée de l'air israélienne a dit avoir intercepté trois drones en provenance du Yémen, dont les rebelles houthis ont promis de venger la mort de leur Premier ministre dans une frappe israélienne en août.

Deux des drones eux « ont été interceptés avant d'entrer en territoire israélien », indique le communiqué de l'armée. Plusieurs missiles balistiques et drones ont été tirés vers Israël depuis que le Premier ministre et 11 autres responsables houthis ont été tués fin août dans une frappe israélienne qui a décimé la moitié du cabinet.