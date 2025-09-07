Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre de Gaza

L'armée israélienne dit avoir intercepté trois drones lancés du Yémen


AFP / le 07 septembre 2025 à 14h34

Des Yéménites brandissent des fusils lors d'un rassemblement de solidarité avec les Palestiniens et la bande de Gaza et de condamnation d'Israël et des États-Unis, à Sanaa, la capitale dirigée par les houthis, le 16 mai 2025. Mohammad Huwais/AFP

L'armée de l'air israélienne a dit avoir intercepté trois drones en provenance du Yémen, dont les rebelles houthis ont promis de venger la mort de leur Premier ministre dans une frappe israélienne en août.

Deux des drones eux « ont été interceptés avant d'entrer en territoire israélien », indique le communiqué de l'armée. Plusieurs missiles balistiques et drones ont été tirés vers Israël depuis que le Premier ministre et 11 autres responsables houthis ont été tués fin août dans une frappe israélienne qui a décimé la moitié du cabinet.

L'armée de l'air israélienne a dit avoir intercepté trois drones en provenance du Yémen, dont les rebelles houthis ont promis de venger la mort de leur Premier ministre dans une frappe israélienne en août.

Deux des drones eux « ont été interceptés avant d'entrer en territoire israélien », indique le communiqué de l'armée. Plusieurs missiles balistiques et drones ont été tirés vers Israël depuis que le Premier ministre et 11 autres responsables houthis ont été tués fin août dans une frappe israélienne qui a décimé la moitié du cabinet.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés