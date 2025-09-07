Le Premier ministre Shigeru Ishiba a décidé de démissionner

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé sa démission dimanche lors d'une conférence de presse devant les médias locaux, alors que les membres de son parti appellent à un changement de cap politique après de mauvais résultats aux élections de la chambre haute cet été.

Cette décision intervient moins d'un an après que le dirigeant de 68 ans a pris la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), historiquement dominant, devenant de facto le chef du gouvernement. Depuis, le PLD a subi deux lourds revers lors de scrutins dans les deux chambres du Parlement.

La chaîne NHK a indiqué que M. Ishiba voulait éviter les divisions au sein de son parti, tandis que le quotidien Asahi Shimbun a estimé qu'il ne pouvait plus résister aux appels croissants à sa démission.

Samedi soir, Ishiba s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture Shinjiro Koizumi et l'ancien Premier ministre Yoshihide Suga, poids lourd du parti, qui l'ont exhorté à démissionner, ont rapporté les médias locaux.

Il y a quelques jours, quatre hauts responsables du PLD, dont le secrétaire général Hiroshi Moriyama, ont proposé de démissionner.

Malgré des sondages d'opinion plutôt ascendants dernièrement, Ishiba était sous le feu des critiques internes au PLD depuis quelque temps, poussé à démissionner pour assumer la responsabilité des mauvais résultats des élections, notamment lors de celles de la chambre haute en juillet.

Les parlementaires et responsables régionaux du PLD à travers le Japon, soumettront une demande de nouvelle élection pour prendre la tête du parti lundi.