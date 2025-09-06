Le chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient en visite en Israël

Le chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient Brad Cooper, nommé à son poste début août, a effectué samedi sa première visite en Israël, a indiqué l'armée israélienne.

"La visite s'est centrée sur la coopération opérationnelle entre (l'armée israélienne) et l'armée américaine, sur le maintien de la stabilité régionale sur les terrains proches et plus éloignés, ainsi que sur le renforcement des efforts communs face aux défis et menaces dans la région", a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué.

