Un Palestinien tué par l'armée israélienne près d'un point de contrôle en Cisjordanie

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que les forces israéliennes avaient tué par balles un homme de 57 ans près d'un point de contrôle en Cisjordanie occupée vendredi, l'armée affirmant avoir "éliminé le terroriste".

Dans un communiqué, le ministère palestinien de la Santé a annoncé "le martyre du citoyen Ahmed Abdel Fattah Chahada… par les balles de l'occupant", vendredi soir près d'un checkpoint au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

De son côté, l'armée israélienne a déclaré qu'"un terroriste était arrivé à un checkpoint et avait lancé un objet suspect en direction de soldats (israéliens) opérant dans le secteur".

"Le terroriste n'a pas obtempéré aux instructions (de l'armée), les soldats ont alors appliqué les procédures opérationnelles standards et éliminé le terroriste afin de supprimer la menace", a-t-elle ajouté, précisant qu'aucun soldat israélien n'avait été blessé.

Depuis le début de la guerre à Gaza, il y a près de deux ans, la violence s'est intensifiée dans le territoire palestinien de la Cisjordanie, occupé par Israël depuis 1967.

Au moins 973 Palestiniens, dont des combattants, ont été tués par les forces israéliennes ou des colons depuis l'attaque du Hamas ayant déclenché la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, selon des chiffres du ministère palestinien de la Santé.

Durant la même période, au moins 36 Israéliens, dont des soldats, ont été tués lors d'attaques palestiniennes ou d'opérations militaires israéliennes, d'après des données officielles israéliennes.

bur-acc/feb

© Agence France-Presse