Culture - Spectacle

« Al-Tamma » : quand le théâtre raconte l’exil du Liban-Sud

Présentée les 4 et 5 septembre, la production théâtrale interactive brouille les frontières entre narration et dialogue civique, ouvrant un espace de réflexion et d’expérience partagée.

OLJ / le 05 septembre 2025 à 17h00

« Al-Tamma » : quand le théâtre raconte l’exil du Liban-Sud

L'affiche de la pièce « al-Tamma » présentée chez Zico House. Photo DR

Un an après le début du conflit frontalier au Liban, alors que les communautés du Sud continuent de vivre dans la violence et l’incertitude malgré un cessez-le-feu officiel, une nouvelle pièce montée à Beyrouth cherche à mettre en scène le coût humain du déplacement.

Al-Tamma (La Catastrophe) est une production théâtrale interactive, inspirée du projet The Lebanon Displacement Diaries (Chroniques du déplacement au Liban), mené par The New Humanitarian. Créée en collaboration avec le Laban Theater, la pièce s’appuie sur des témoignages directs de personnes déracinées par le conflit, offrant un rare aperçu de la manière dont l’exil continue de façonner le quotidien, y compris pour ceux qui ont pu rentrer chez eux.

Interprétée en arabe et portée par une musique originale, al-Tamma invite le public non seulement à écouter, mais aussi à participer. Elle brouille les frontières entre narration et dialogue civique, ouvrant un espace de réflexion et d’expérience partagée.

La pièce est présentée à Beyrouth, à Zico House, les 4 et 5 septembre à 20h30.

Mêlant théâtre et journalisme, al-Tamma prolonge une approche expérimentale du reportage, qui ne parle pas seulement des communautés, mais avec elles, mettant en lumière des récits souvent absents des narrations dominantes.

Les personnes intéressées peuvent réserver via WhatsApp au +961 71 880 564 ou sur Instagram : @labantheater.

