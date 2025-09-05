Menu
Dernières Infos - Allemagne

Un enseignant blessé dans une attaque au couteau à Essen, dans l'Ouest


AFP / le 05 septembre 2025 à 12h40

Des policiers allemands à Kehl, près de la frontière avec la France, en septembre 2024. Photo d'illustration SÉBASTIEN BOZON / AFP

Un enseignant a été blessé vendredi matin dans une attaque au couteau dans un établissement de formation professionnel à Essen, dans l'Ouest de l'Allemagne, a annoncé la police qui dit mener une « intervention d'ampleur ». 

« L'enseignant a subi des blessures par arme blanche lors de l'attaque », a indiqué sur X la police de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, précisant être déployée en nombre sur place mais sans apporter de précision sur l'attaque ou l'assaillant.

Un enseignant a été blessé vendredi matin dans une attaque au couteau dans un établissement de formation professionnel à Essen, dans l'Ouest de l'Allemagne, a annoncé la police qui dit mener une « intervention d'ampleur ». 

« L'enseignant a subi des blessures par arme blanche lors de l'attaque », a indiqué sur X la police de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, précisant être déployée en nombre sur place mais sans apporter de précision sur l'attaque ou l'assaillant.

