Un enseignant blessé dans une attaque au couteau à Essen, dans l'Ouest

Un enseignant a été blessé vendredi matin dans une attaque au couteau dans un établissement de formation professionnel à Essen, dans l'Ouest de l'Allemagne, a annoncé la police qui dit mener une « intervention d'ampleur ».

« L'enseignant a subi des blessures par arme blanche lors de l'attaque », a indiqué sur X la police de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, précisant être déployée en nombre sur place mais sans apporter de précision sur l'attaque ou l'assaillant.