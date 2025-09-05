Kim assure Xi de sa volonté « inébranlable » de développer les relations

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exprimé jeudi au président chinois Xi Jinping sa volonté « inébranlable » de développer les relations entre leurs pays, quel que soit le contexte international, a rapporté l'agence nord-coréenne KCNA vendredi.

Kim Jong Un a eu jeudi des entretiens bilatéraux avec son hôte chinois, après ceux de mercredi avec M. Poutine.

« Les sentiments amicaux entre la République populaire démocratique de Corée et la Chine ne changeront pas, quels que soit l'évolution de la situation internationale », a déclaré M. Kim selon KCNA.

« La volonté du Parti des travailleurs de Corée et du gouvernement (nord-coréen) de développer constamment les relations entre la RPDC et la Chine est inébranlable », a-t-il poursuivi, utilisant l'acronyme officiel pour désigner la Corée du Nord, selon la même source.

Le dirigeant nord-coréen a participé mercredi au côté du président chinois et de son homologue russe Vladimir Poutine aux gigantesques commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de tensions avec l'Occident.

Le président américain Donald Trump a par la suite accusé les trois hommes de « conspirer » contre les Etats-Unis. La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas a vu dans cette rencontre historique un « défi direct » à l'ordre international.

La Corée du Nord « soutiendra toujours aussi invariablement » les efforts de la Chine pour défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses intérêts, a insisté encore M. Kim selon KCNA.

M. Xi a lui-même assuré que la volonté chinoise de développer les relations resterait « immuable, quelle que soit l'évolution de la situation internationale ».

« L'amitié entre les peuples de Corée du Nord et de Chine demeure constante, peu importe les changements dans le monde », a déclaré M. Kim, louant « l'accueil chaleureux » qu'il a reçu dans une vidéo des entretiens diffusée dans la nuit par la télévision d'Etat chinoise CCTV.

Les deux dirigeants ont rappelé que leur rencontre était la première depuis 2019. Les deux pays entretenant d'étroites relations depuis leur front commun durant la Guerre de Corée (1950-1953).

Le soutien diplomatique, politique et économique de la Chine est crucial pour la Corée du Nord. Cette dernière est cependant devenue l'un des principaux soutiens de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, et la Chine ne voit pas d'un bon oeil ce rapprochement, estiment des experts.

M. Kim est arrivé à Pékin mardi, accompagné de sa fille Kim Ju Ae et de sa soeur Kim Yo Jong, son deuxième voyage à l'étranger en six ans et son premier en Chine depuis 2019.

Le train de Kim Jong Un a été vu quittant Pékin jeudi soir.