Trump dit qu'il parlera à Poutine prochainement

Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'entretiendrait bientôt avec le président russe Vladimir Poutine, après avoir parlé plus tôt dans la journée avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

« Oui, je lui parlerai », a dit le président américain à une journaliste qui lui demandait s'il dialoguerait prochainement avec le dirigeant russe, en marge d'un dîner avec les plus grands patrons de la tech aux Etats-Unis.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé vendredi que cet entretien pourrait intervenir rapidement.

« Cela peut être organisé rapidement en cas de nécessité », a indiqué le responsable cité par l'agence Ria Novosti.

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés en Alaska, aux Etats-Unis, le 15 août lors d'un sommet qui a mis fin à l'isolement du président russe depuis l'invasion de l'Ukraine mais n'a pas débouché sur un cessez-le-feu.