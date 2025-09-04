Israël « condamne fermement » les propos de la commissaire européenne qualifiant la situation à Gaza de « génocide »

Israël a condamné « fermement », jeudi, les propos de la commissaire européenne Teresa Ribera, qui avait qualifié la situation à Gaza de « génocide », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Nous condamnons fermement les allégations sans fondement formulées par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera. En agissant ainsi, Ribera devient un relais de la propagande du Hamas », indique le communiqué.