Dernières Infos - Guerre de Gaza

Israël « condamne fermement » les propos de la commissaire européenne qualifiant la situation à Gaza de « génocide »

AFP / le 04 septembre 2025 à 21h15

La commissaire européenne Teresa Ribera. Photo AFP via Getty Images

Israël a condamné « fermement », jeudi, les propos de la commissaire européenne Teresa Ribera, qui avait qualifié la situation à Gaza de « génocide », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Nous condamnons fermement les allégations sans fondement formulées par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera. En agissant ainsi, Ribera devient un relais de la propagande du Hamas », indique le communiqué.


