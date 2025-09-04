Menu
Dernières Infos - Tensions

L’Iran abaisse le niveau de ses relations diplomatiques avec l’Australie


OLJ / le 04 septembre 2025 à 17h10

L’Iran abaisse le niveau de ses relations diplomatiques avec l’Australie

Le drapeau iranien flotte devant le consulat d'Iran à Istanbul le 25 juillet 2025. Photo d'illustration Yasin AKGUL/AFP/Archives

L’Iran a annoncé jeudi avoir abaissé le niveau de ses relations diplomatiques avec l’Australie, une semaine après que Canberra a expulsé l’ambassadeur iranien, l’accusant d’avoir dirigé deux attaques antisémites dans les villes de Sydney et Melbourne.

« Conformément au droit diplomatique et en réponse à la décision de l’Australie, la République islamique a également réduit de manière réciproque le niveau de la présence diplomatique australienne en Iran », a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, ajoutant que l’ambassadeur australien avait quitté le pays.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, avait indiqué la semaine dernière que les opérations de l’ambassade d’Australie à Téhéran étaient suspendues et que tous les diplomates australiens se trouvaient en sécurité dans un pays tiers.

La décision de Canberra, première du genre depuis la Seconde Guerre mondiale, illustre une nouvelle fois les tensions entre l’Iran et les pays occidentaux, qui l'accusent de mener des activités hostiles et clandestines sur des territoires étrangers. L’Iran a rejeté ces accusations.

