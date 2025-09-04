Menu
Pékin réfute les propos de Trump sur une conspiration avec la Corée du Nord et la Russie

AFP / le 04 septembre 2025 à 12h46

Le président chinois Xi Jinping prend la parole au début d’une réunion bilatérale avec le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso (non visible sur la photo), dans le Grand Palais du Peuple à Pékin, le 4 septembre 2025.

La Chine a réfuté jeudi les propos du président Donald Trump qui avait affirmé que le président chinois Xi Jinping « conspirait » contre les États-Unis avec les dirigeants russe et nord-coréen reçus à Pékin à l'occasion d'un défilé militaire.

« La Chine développe ses relations diplomatiques avec tous les pays, sans jamais cibler un tiers », a déclaré Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères devant la presse à Pékin. Il a également qualifié d' « irresponsables » des propos de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, qui avait décrit cette rencontre entre les trois dirigeants comme un « défi direct » à l'ordre international.


