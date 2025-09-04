Pékin réfute les propos de Trump sur une conspiration avec la Corée du Nord et la Russie

La Chine a réfuté jeudi les propos du président Donald Trump qui avait affirmé que le président chinois Xi Jinping « conspirait » contre les États-Unis avec les dirigeants russe et nord-coréen reçus à Pékin à l'occasion d'un défilé militaire.

« La Chine développe ses relations diplomatiques avec tous les pays, sans jamais cibler un tiers », a déclaré Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères devant la presse à Pékin. Il a également qualifié d' « irresponsables » des propos de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, qui avait décrit cette rencontre entre les trois dirigeants comme un « défi direct » à l'ordre international.