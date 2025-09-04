Menu
Tunisien abattu à Marseille après une attaque au couteau : Tunis dénonce un "meurtre injustifié"

AFP / le 04 septembre 2025 à 00h30

La Tunisie a qualifié mercredi soir de "meurtre injustifié" la mort d'un de ses ressortissants, abattu la veille à Marseille par la police française après une attaque au couteau, et réclamé une enquête rapide à la France.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a également annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis pour lui faire part de sa "vive protestation". 

