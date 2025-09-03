La « Reine de la kétamine » soupçonnée d'avoir causé la mort de Matthew Perry plaide coupable

La femme soupçonnée d'avoir vendu la kétamine ayant tué en 2023 Matthew Perry, une star de la série « Friends », a plaidé coupable mercredi dans un tribunal de Californie, ce qui lui évitera un procès.

Connue dans certains milieux hollywoodiens comme la « Reine de la kétamine », Jasveen Sangha, 42 ans, risque jusqu'à 65 ans de prison dans le cadre de cet accord de plaider coupable, qui comprend plusieurs chefs d'accusation à son encontre, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

Actuellement en détention provisoire, cette Américano-britannique « assume la responsabilité de ses actes » avait déclaré mi-août à l'AFP son avocat, Mark Geragos.

Sa reconnaissance de culpabilité lui évite un procès avec jury et a conduit le parquet à abandonner certains des chefs d'accusation initialement retenus par les procureurs.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de « Friends » et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

L'acteur, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et il est retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

Outre Mme Sangha, quatre personnes sont poursuivies pour leur implication dans sa mort. Toutes avaient déjà accepté de plaider coupable.

Selon l'enquête, Jasveen Sangha a vendu des dizaines de doses de kétamine à Matthew Perry. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, mais aussi de la méthamphétamine et de la cocaïne.

Elle est depuis le départ sous les projecteurs en raison de son profil de fêtarde jet-setteuse, publiant sur Instagram des images de ses luxueux voyages, parfois en jet privé, et de ses bijoux clinquants.

En matière de kétamine, elle se vantait de pouvoir « honorer n'importe quelle commande », selon l'enquête, grâce à ses relations avec un « chef cuisinier » et un « scientifique ».



