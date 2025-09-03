Trump dit qu'il « se passera quelque chose » si Poutine ne répond pas à ses attentes

Donald Trump, qui s'entretiendra jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait savoir mercredi qu'il « se passerait quelque chose » si le président russe Vladimir Poutine ne répondait pas à ses attentes sur l'Ukraine.

« Il sait quelle est ma position. (...) Selon la décision qu'il prendra, je serai soit content soit mécontent et si nous ne sommes pas contents, il se passera quelque chose », a dit le président américain.

Le dirigeant républicain s'est aussi défendu mercredi de ne pas exercer suffisamment de pression sur Moscou, rappelant qu'il avait sanctionné l'Inde pour ses achats de pétrole russe.

« Et je ne suis pas encore passé à la phase 2 et à la phase 3« , a-t-il ajouté, semblant indiquer que ce dispositif de sanctions « secondaires » pourrait être durci.

Le président russe a assuré mercredi être prêt à atteindre « militairement » ses objectifs en Ukraine en cas d'échec des négociations de paix.

Vladimir Poutine a une nouvelle fois mis en cause la légitimité de son homologue ukrainien, tout en assurant être prêt à le rencontrer à condition que ce soit dans la capitale russe. « Si Zelensky est prêt, qu'il vienne à Moscou », a-t-il lancé.

L'idée d'une rencontre entre les deux hommes est venue de Donald Trump, qui a déployé une forte activité diplomatique -sans succès jusqu'ici- pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion russe de l'Ukraine.

« Je vais lui parler très rapidement et je saurai plus ou moins ce que nous allons faire », a dit le président américain mercredi à propos de Volodymyr Zelensky.

L'entretien se déroulera jeudi à l'issue d'un sommet de la « coalition des volontaires » à Paris, a annoncé de son côté la présidence française.

Le sommet est prévu à 10H30 (08H30 GMT), avec plusieurs dirigeants présents à Paris, dont le président ukrainien, les présidents des institutions européennes Ursula von der Leyen et Antonio Costa, le président français Emmanuel Macron, le Finlandais Alexander Stubb, la Danoise Mette Frederiksen ou encore le Polonais Donald Tusk, tandis que d'autres participeront par visioconférence.

Il doit être suivi à 14H00 (12H00 GMT) d'un entretien téléphonique avec le président des États-Unis.