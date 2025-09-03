Les Européens sont « prêts » à « apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine », dit Macron avec Zelensky

Les Européens sont « prêts » à « apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens, le jour où une paix est signée », à l'issue d'un long travail préparatoire qui est « achevé », a annoncé mercredi Emmanuel Macron en recevant à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.« L'Europe est au rendez-vous, pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité », a déclaré le président français devant la presse au palais de l'Elysée. « La question maintenant, c'est de savoir la sincérité de la Russie et de ses engagements successifs lorsqu'elle a proposé la paix aux États-Unis d'Amérique », a-t-il ajouté à la veille d'un sommet de la « coalition des volontaires » prêts à fournir ces garanties, et d'un échange téléphonique...

