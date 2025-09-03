Attaque au couteau à Marseille : l'auteur, « pas radicalisé », souffrait de « troubles psychiatriques »

L'auteur de l'attaque au couteau qui a fait cinq blessés mardi à Marseille, dans le sud-est de la France, « n'apparaissait pas radicalisé mais souffrant de troubles psychiatriques », a indiqué mercredi le procureur de la deuxième ville du pays.

Le parquet national anti-terroriste (Pnat) « ne souhaite pas retenir sa compétence » à l'heure actuelle sur ce dossier, même si l'homme a crié « Allah akbar » à plusieurs reprises lors de son « périple criminel », avant d'être abattu par des policiers, a déclaré au cours d'un point presse Nicolas Bessone.

Les trois victimes touchées au couteau lors de l'attaque sont hors de danger, y compris le « colocataire » de l'assaillant dans un hôtel dont il avait été expulsé pour non paiement. Ce dernier était le plus grièvement touché, blessé au coeur.

Les deux autres personnes avaient été blessées par des coups de matraque.

L'assaillant, Abdelkader Dibi, un Tunisien de 35 ans en situation régulière en France, était connu pour « sa violence et ses problèmes d'addiction à la fois à la cocaïne et à l'alcool », a précisé le magistrat. Il avait notamment été condamné à La Rochelle (ouest) pour des violences avec arme commises en 2023 sur un neveu.

Fin juin, il avait été placé en garde à vue après un incident dans une mosquée de Sète (sud) où il « avait pris la parole en sous-entendant que le pays était gouverné par des juifs et des sionistes », propos pour lesquels il devait être prochainement jugé.

« Sur le plan d'une éventuelle radicalisation, il faisait l'objet d'un criblage (après l'incident à Sète) dont il ressortait que l'individu n'apparaissait pas radicalisé mais souffrant de troubles psychiatriques », a souligné le procureur.

Il a par ailleurs estimé que « la légitime défense est très fortement envisagée au regard des éléments objectifs » concernant la confrontation avec l'équipe de quatre policiers qui sont intervenus et ont abattu l'assaillant alors qu'il les menaçait, armé de deux couteaux, dans une rue très fréquentée de l'hyper-centre de Marseille.

Six douilles ont été retrouvées sur les lieux, et l'attaquant a été touché par cinq balles, a précisé M. Bessone.

Une enquête pour tentative d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur des fonctionnaires de police a été ouverte. La police des polices (IGPN) a également été saisie.

Le quartier où l'homme a été abattu, situé à deux pas du Vieux-Port, est un secteur très fréquenté et populaire, avec des rues labyrinthiques, théâtre de trafics avec des vendeurs de cigarettes à la sauvette mais aussi des points de deal avec une grosse consommation de cocaïne.