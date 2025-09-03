Macron, Zelensky et des dirigeants européens parleront à Trump jeudi après le sommet sur les garanties de sécurité

Le président français Emmanuel Macron, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens s'entretiendront jeudi avec Donald Trump à l'issue de leur sommet de la « coalition des volontaires » sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, a annoncé mercredi l’Élysée.

Le sommet est prévu à 10H30 (08H30 GMT), avec plusieurs dirigeants présents à Paris, dont M. Zelensky, les présidents des institutions européennes Ursula von der Leyen et Antonio Costa, le Finlandais Alexander Stubb, la Danoise Mette Frederiksen ou encore le Polonais Donald Tusk, tandis que d'autres participeront par visioconférence.

Il sera suivi à 14H00 (12H00 GMT) d'un entretien téléphonique avec le président des États-Unis, puis d'une conférence de presse au palais présidentiel français à 15H00 (13H00 GMT).

Le président Zelensky, attendu dès mercredi à Paris où il doit dîner avec Emmanuel Macron pour préparer le sommet du lendemain, a dit qu'il entendait discuter avec Donald Trump de sanctions supplémentaires contre la Russie.

La « coalition des volontaires », coprésidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, réunit une trentaine de pays, principalement européens, prêts à apporter un soutien à l'armée ukrainienne, voire à déployer des soldats en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu avec Moscou, pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression.



