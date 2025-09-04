Khalil Beschir, le Libanais derrière le nouveau siège de Formule 1 du pilote Sergio Perez

Khalil Beschir pilotant sa monoplace aux couleurs du drapeau libanais, lors d'une course du circuit A1 Grand Prix. Photo fournie par Khalil Beschir
Cela faisait des mois que le Libanais Khalil Beschir s’activait dans les coulisses de la Formule 1, le plus prestigieux championnat mécanique du monde, pour trouver une monoplace au pilote mexicain Sergio Perez, qui avait perdu son siège chez Oracle Red Bull Racing à la fin de la saison 2023. Depuis le 26 août dernier, c’est chose faite : Cadillac Formula 1 Team, nouvelle écurie de F1 sur la grille de départ de 2026, pilotée par le groupe américain General Motors, annonce avoir signé un contrat de plusieurs années avec le conducteur mexicain.« J'ai commencé à accompagner Checo (le surnom de Sergio Perez) aux Grands prix à partir de mi-2024. A l'époque, je venais de quitter mon poste de commentateur de F1 auprès de la chaîne saoudienne MBC, sa licence de retransmission des courses dans le monde arabe ayant expiré fin 2023 »,...
