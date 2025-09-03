L'armée israélienne capture sept personnes dans le sud de la Syrie

Des soldats israéliens ont capturé mercredi avant l'aube sept personnes lors d'une opération « d'infiltration » dans le sud de la Syrie, a rapporté un média d'Etat syrien. L’armée israélienne a fait état de l'interpellation « de personnes soupçonnées d’activités terroristes contre ses soldats dans la zone de Jabata dans le sud de la Syrie ». « Les suspects ont été transférés en territoire israélien pour interrogatoire », a-t-elle dit, interrogée par l'AFP à Jérusalem.

Selon l'agence officielle syrienne Sana, « les forces d’occupation israéliennes ont mené une nouvelle agression dans la province de Qouneitra ». « Elles se sont infiltrées avant l’aube dans la localité de Jabata al-Khachab, ont mené des perquisitions dans plusieurs maisons et capturé sept personnes », a-t-elle ajouté. La patrouille israélienne composée de « cinq véhicules et de 30 hommes » s'est retirée vers une base installée autour de la localité, a poursuivi l'agence qui a aussi fait état de tirs d’obus israéliens peu après minuit dans la province de Qouneitra.

Depuis la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes contre des positions militaires en Syrie voisine, affirmant vouloir empêcher que l’arsenal ne tombe aux mains des nouvelles autorités islamistes. L’armée israélienne a pénétré dans la zone tampon démilitarisée du Golan, à la lisière de la partie du plateau syrien occupée par Israël, et ses forces effectuent régulièrement des incursions dans le sud syrien. Ses troupes occupent des positions dans le sud de la Syrie.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé que les forces israéliennes opéraient « jour et nuit » partout où cela était nécessaire pour assurer la sécurité du pays. La Syrie et Israël sont officiellement en état de guerre depuis 1948. Mais ils mènent des négociations sous médiation américaine dans le but de réduire les tensions. Le mois dernier, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a rencontré à Paris le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer.