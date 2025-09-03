L'armée israélienne dément avoir tiré volontairement sur des Casques bleus

L'armée israélienne a démenti jeudi avoir tiré volontairement la veille sur des Casques bleus déployés dans le sud du Liban, après que la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) eut accusé Israël d' »une des attaques les plus graves contre » son personnel depuis novembre.

« Hier, des troupes [israéliennes] stationnées dans un avant-poste dans le sud du Liban ont identifié une activité [et] déployé plusieurs grenades [assourdissantes] à proximité pour [...] éloigner la menace potentielle », écrit sur X le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée israélienne

« Plusieurs soldats de la Finul en opération à proximité ont signalé que des tirs avaient été dirigés dans leur direction », mais après examen, l'armée israélienne « souligne qu'aucun tir intentionnel n'a été dirigé contre le personnel de la Finul et que la sécurité de nos civils et de nos forces reste une priorité absolue », ajoute l'officier sans plus de précision.