Le Shin Bet dit avoir déjoué un attentat du Hamas contre le ministre de la Sécurité nationale

Le service de sécurité intérieure israélien, Shin Bet, a annoncé mercredi avoir déjoué un attentat du Hamas palestinien contre le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. « Une cellule du Hamas opérant dans la région d'Hébron (en Cisjordanie occupée, NDLR) a été arrêtée ces dernières semaines. Cette cellule est soupçonnée d'avoir agi sous la direction (de membres) du Hamas en Turquie, avec l'intention de mener un attentat ciblé contre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir », a indiqué le Shin Bet dans un communiqué. « L'enquête menée par le Shin Bet a révélé que les suspects avaient acheté plusieurs drones, sur lesquels ils prévoyaient de monter des explosifs afin de perpétrer l'attaque. Les drones ont été saisis lors de leur arrestation », selon le communiqué.

Itamar Ben Gvir, chef du parti d'extrême droite Otzma Yehoudit (Force juive), réside dans la colonie de Kyriat Arba, proche de la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée. Coutumier des provocations, M. Ben Gvir, est considéré comme le ministre le plus radical de la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahu, l'une des plus à droite de l'histoire d'Israël. En février 2023, un Palestinien qui avait prévu de l'assassiner avait été arrêté et plus récemment encore, en juillet, un autre Palestinien a été inculpé pour « complot » visant à le tuer. Israël est en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023.