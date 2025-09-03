Les évêques maronites appellent les autorités à « profiter des circonstances pour recouvrer la souveraineté »

Les évêques maronites, qui ont tenu mercredi leur réunion mensuelle à Bkerké sous la présidence du patriarche Béchara Raï, ont appelé les autorités libanaises à « recouvrer la souveraineté » sur tout le pays, à deux jours d'un Conseil des ministres crucial au cours duquel le cabinet de Nawaf Salam doit discuter du plan de l’armée sur le monopole des armes, ce qui implique la remise des armes des milices, dont le Hezbollah, sur tout le territoire.

« En ces temps difficiles, il y a un sentiment grandissant qu’il faut profiter des circonstances actuelles sur les plans arabe et international en vue de recouvrer l’entière souveraineté sur tout le territoire libanais et s’unir autour des institutions étatiques tout en réaffirmant la volonté de réformes », ont déclaré les évêques dans leur communiqué à l’issue de la réunion. Ils ont par ailleurs salué la prorogation du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) jusqu'en 2027, espérant que celle-ci « obtiendra assez de soutien pour que cette dernière prorogation soit une occasion d’aider le Liban, son armée et ses forces de sécurité ». Le mandat de la Finul a été prorogé d’un an fin août, avec un retrait qui devrait commencer fin 2026 et s’étendre sur un an. Cette dernière prorogation par le Conseil de sécurité s’est faite sous tension, en raison d’avis américain et israélien non favorables à l’action des Casques bleus.

Les évêques se sont par ailleurs dit en faveur « de bons contacts entre Beyrouth et Damas, que ce soit au niveau de la délimitation des frontières, de la sécurité dans cette région, ou encore de la question des prisonniers syriens au Liban et des Libanais dans les geôles syriennes ».

La délimitation des frontières entre les deux pays n’avait jamais été finalisée sous l’ancien régime des Assad. Malgré la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024 et l'élection du président islamiste intérimaire Ahmad el-Chareh, les incidents sécuritaires le long de cette frontière poreuse se poursuivent. La question de l'expulsion d'environ 2 000 prisonniers syriens dans les geôles libanaises n'a toujours pas été résolue par les autorités des deux pays. Il en est de même du sort des prisonniers libanais en Syrie portés disparus depuis des années.