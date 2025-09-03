Israël lance un nouveau satellite espion, un "message" à ses ennemis

Israël a annoncé mercredi avoir lancé sur orbite un nouveau satellite espion, le ministre de la Défense Israël Katz y voyant un "message" adressé aux pays ennemis sur les capacités du renseignement israélien.

"Le lancement hier du satellite Ofek 19 est une réussite au plus haut niveau mondial. Peu de pays possèdent ces capacités", a écrit M. Katz sur X.

"C'est également un message à tous nos ennemis, où qu'ils se trouvent: nous vous surveillons en permanence et en toutes circonstances", a-t-il ajouté.

Une guerre de 12 jours a opposé en juin Israël et l'Iran, au cours de laquelle l'armée israélienne a bombardé des sites militaires et nucléaires iraniens à plus de 1.000 kilomètres de distance. Des scientifiques liés au programme nucléaire de Téhéran ainsi que de hauts gradés ont aussi été tués.

Plus de 12.000 images satellites du territoire iranien ont été collectées pour diriger ces frappes, selon Daniel Gold, chef du département recherche et développement du ministère de la Défense.

Cette opération "a souligné qu'il est essentiel de disposer de capacités d'observation avancées dans notre région pour assurer la supériorité aérienne et terrestre", a déclaré Boaz Levy, PDG de la société Israel Aerospace Industries, qui a travaillé sur le projet aux côtés du ministère de la Défense.

Israël est en guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas et combat également d'autres groupes armés alliés à la République islamique, son ennemi juré, comme les rebelles houthis au Yémen.

Israël a rejoint le club des puissances spatiales en 1988 avec le déploiement de son premier satellite Ofek.

En 2023, Israël avait annoncé avoir lancé un satellite espion doté de capacités d'imagerie avancées.

