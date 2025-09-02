L'Allemagne met en garde contre le recrutement en ligne d'agents par la Russie

Les autorités allemandes ont lancé mardi une campagne d'information sur les efforts de recrutement des services secrets russes sur les réseaux sociaux, dans un contexte de hausse des activités d'espionnage et de sabotage dans le pays.

Cette opération de sensibilisation a été lancée conjointement par la police criminelle, les services de renseignement intérieur et extérieur ainsi que le contre-espionnage militaire.

« Ne devenez pas un agent jetable », avertissent dans un communiqué commun les autorités allemandes, qui estiment que la Russie trouve sur les réseaux sociaux des utilisateurs pour « mener des activités d'espionnage ou de sabotage en Allemagne ou contre l'Allemagne ».

Ces « agents jetables » ou « de bas niveau » sont recrutés pour commettre des délits, contre la promesse d'une petite rémunération, souvent sans connaître les commanditaires ni l'objectif poursuivi.

Les donneurs d'ordres présumés sont « les services secrets russes », souligne le communiqué.

Sur une affiche de la campagne, on voit un individu mettre le feu à un bâtiment pour gagner 100 euros, avant d'être arrêté par la police.

Les peines sont lourdes même en cas « d'infraction mineure », prévient la police criminelle, car le « sabotage » peut valoir jusqu'à 5 ans de prison ferme et les « activités d'agent de renseignement » jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

Ces actions « constituent une attaque contre notre démocratie, utilisant des moyens de désinformation, d'intimidation et de subversion », selon Bruno Kahl, le chef des services de renseignement.

Les autorités invitent les personnes démarchées à contacter le renseignement intérieur.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les actes de sabotage et d'espionnage, imputés à la Russie, se sont multipliés en Allemagne et ailleurs en Europe.

Berlin accuse Moscou, malgré ses dénégations, d'être derrière ces campagnes de déstabilisation des alliés européens de Kiev.