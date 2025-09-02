La Bulgarie n'ouvrira pas d’enquête sur le brouillage du GPS de l'avion de von der Leyen

La Bulgarie n'ouvrira pas d'enquête sur les perturbations qui ont touché le GPS de l'avion à bord duquel voyageait la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dimanche, a déclaré mardi le Premier ministre bulgare.

« Il n'y a pas de raison d'ouvrir une enquête », a déclaré Rossen Jeliazkov, affirmant que ces perturbations n'étaient « pas classées comme des menaces hybrides ou cyber », lors d'un échange avec des journalistes à Bourgas, dans l'est du pays où il s'est rendu pour l'ouverture de la campagne d'information sur l'introduction de l'euro en Bulgarie.

Lundi, une porte-parole de Mme von der Leyen avait confirmé que l'avion dans lequel elle se trouvait avait été victime d'un « brouillage GPS », un phénomène fréquent dans cette région d'Europe de l'Est, à son arrivée en Bulgarie dimanche. Elle a affirmé que la Russie était soupçonnée d'être derrière cet acte. « Depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, on assiste à ce qu'on appelle la guerre électronique », a déclaré le chef du gouvernement bulgare mardi. « Ces interférences ne visent pas un avion en particulier », a-t-il précisé, ajoutant qu' »il n'y a rien d'inhabituel à cela : malheureusement, c'est l'une des conséquences de tels conflits militaires ».

Le gouvernement bulgare avait précisé lundi que le signal GPS avait disparu lors de la phase d’approche vers l'aéroport de Plovdiv, sans pour autant compromettre la sécurité de l’atterrissage, qui s’est déroulé « sans difficulté ». La visite de Mme von der Leyen en Bulgarie s'inscrivait dans le cadre d’une tournée sur le flanc oriental de l’Union européenne. Elle y a inspecté une usine produisant des munitions destinées à l’Ukraine.