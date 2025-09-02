Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Refus de visas aux dirigeants palestiniens: Erdogan appelle à « revoir » la décision


AFP / le 02 septembre 2025 à 14h49

Le président turc Recep Tayyip Erdogan. AFP

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé mardi les Etats-Unis à « revoir » leur décision de refuser un visa à la délégation palestinienne pour l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre la semaine prochaine. « Cette décision n'est pas conforme à la raison d'être des Nations unies et devrait être revue dès que possible » a déclaré le chef de l'Etat à quelques journalistes turcs, lors de son retour de Chine. « L'Assemblée générale des Nations unies a pour mission de débattre des problèmes mondiaux et de proposer des solutions. L'absence de la délégation palestinienne ne fait que réjouir Israël » a-t-il continué. « Je souhaitais discuter de cette question avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres (...) Je voudrais connaître (son) avis sur le sujet ».

Le département d’État américain a indiqué « révoquer et refuser » l'octroi de visas « pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne » (AP), à l'approche de cette réunion internationale qui s'ouve la semaine prochaine à New York. M. Guterres ne s'est pas publiquement exprimé sur le sujet. L'Autorité palestinienne ainsi que l'Union européenne et plusieurs de ses membres séparément ont appelé Washington à reconsidérer cette décision.

