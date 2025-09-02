Zelensky rencontrera à Paris von der Leyen, Rutte et des dirigeants de pays européens

Volodymyr Zelensky va rencontrer jeudi à Paris la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et les dirigeants allemand, français et britannique au cours d'une réunion d'alliés de Kiev, a annoncé mardi la présidence ukrainienne.

Ces dernières semaines, la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine, soutenues par les Occidentaux, a dominé les actions diplomatiques menées par les Etats-Unis pour mettre fin à l'invasion russe.

Les discussions, coprésidées par le chef de l'Etat français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer et auxquelles participera également le chancelier allemand Friedrich Merz, porteront sur « les garanties de sécurité pour l'Ukraine », a à cet égard écrit sur X Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne.

M. Macron et M. Starmer, à la tête d'une « coalition des volontaires », une trentaine de pays principalement européens soutenant l'Ukraine, cherchent à présenter une offre européenne solide pour protéger les Ukrainiens d'une éventuelle future attaque russe, dans le cas où un accord de paix serait conclu.

L'Ukraine, qui considère que les Russes tenteront à nouveau de l'envahir même si une issue est trouvée à cette guerre, réclame une force européenne de maintien de la paix et des garanties de défense de type Otan, si son adhésion à l'Alliance n'est pas envisagée.

La Russie, qui voit dans l'expansion de l'Alliance atlantique à ses frontières l'une des « causes profondes » du conflit actuel, rejette de son côté catégoriquement la plupart de ces scénarios et veut que ses exigences soient prises en compte.



