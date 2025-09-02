Menu
Dernières Infos - Guerre

Poutine dit qu'un accord sur l'Ukraine ne doit pas compromettre la « sécurité » de la Russie


AFP / le 02 septembre 2025 à 13h46

Le président russe Vladimir Poutine. AFP

Vladimir Poutine a déclaré mardi que la « sécurité » de la Russie ne devait pas être compromise par un accord de paix avec l'Ukraine, qui souhaite obtenir des garanties de sécurité pour dissuader Moscou de l'envahir à nouveau.

« C'est une décision propre à l'Ukraine de choisir comment assurer sa sécurité », a affirmé le président russe, lors d'une rencontre avec le Premier ministre slovaque à Pékin, diffusée à la télévision. « Mais sa sécurité (...) ne peut pas être assurée au détriment de celle d'autres pays, y compris la Russie », a-t-il ajouté. 

Vladimir Poutine a déclaré mardi que la « sécurité » de la Russie ne devait pas être compromise par un accord de paix avec l'Ukraine, qui souhaite obtenir des garanties de sécurité pour dissuader Moscou de l'envahir à nouveau.

« C'est une décision propre à l'Ukraine de choisir comment assurer sa sécurité », a affirmé le président russe, lors d'une rencontre avec le Premier ministre slovaque à Pékin, diffusée à la télévision. « Mais sa sécurité (...) ne peut pas être assurée au détriment de celle d'autres pays, y compris la Russie », a-t-il ajouté. 

