Poutine dit qu'un accord sur l'Ukraine ne doit pas compromettre la « sécurité » de la Russie

Vladimir Poutine a déclaré mardi que la « sécurité » de la Russie ne devait pas être compromise par un accord de paix avec l'Ukraine, qui souhaite obtenir des garanties de sécurité pour dissuader Moscou de l'envahir à nouveau.

« C'est une décision propre à l'Ukraine de choisir comment assurer sa sécurité », a affirmé le président russe, lors d'une rencontre avec le Premier ministre slovaque à Pékin, diffusée à la télévision. « Mais sa sécurité (...) ne peut pas être assurée au détriment de celle d'autres pays, y compris la Russie », a-t-il ajouté.