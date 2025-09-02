Nouveau record des dépenses d'armement dans l'UE attendu en 2025

Les dépenses d'armement dans l'Union européenne vont atteindre un nouveau record cette année, à 381 milliards d'euros, a annoncé mardi l'agence européenne de défense (EDA). Elles avaient atteint 343 milliards d'euros l'an dernier, ce qui était déjà un niveau record par rapport à 2023, selon les derniers chiffres publiés par cette agence de l'UE spécialisée dans les questions de défense. « L'Europe consacre des sommes record pour sa défense, pour assurer la sécurité de nos citoyens, et nous ne nous arrêterons pas là », a déclaré la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, qui préside l'EDA.

Et cette année, près de 130 milliards d'euros ont été consacrés à des investissements tels que de nouveaux armements. Les pays européens ont fortement augmenté leurs dépenses militaires depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et celles-ci se sont encore accélérées après l'invasion de l'Ukraine lancée par le Kremlin en février 2022.

Les pays de l'Otan, dont 23 Etats de l'UE sont également membres, ont aussi décidé d'accroître encore leurs efforts, en consacrant au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leur sécurité au cours des dix prochaines années, dont 3,5% pour des dépenses strictement militaires. Pour atteindre ce dernier objectif de 3,5%, « il faudra redoubler d'efforts et dépenser au total plus de 630 milliards d'euros par an » dans l'UE, a déclaré André Denk, directeur de l'EDA.