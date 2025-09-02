Menu
Dernières Infos - Guerre

Environ 2.000 soldats nord-coréens tués dans le conflit russo-ukrainien, selon les renseignements sud-coréens


AFP / le 02 septembre 2025 à 08h50

Un drapeau nord-coréen. AFP

Environ 2.000 soldats nord-coréens ont été tués dans le conflit russo-ukrainien, a affirmé mardi un député sud-coréen, citant des chiffres des services de renseignement de son pays, à l'issue d'une réunion avec ces derniers. 

En avril, ils « estimaient le nombre de morts à au moins 600 » mais sur la base d'évaluations actualisées, ils « estiment désormais ce chiffre à environ 2.000 », a déclaré à la presse le député Lee Seong-kweun après une réunion d'information avec le Service de Renseignement National sud-coréen (NIS).

Environ 2.000 soldats nord-coréens ont été tués dans le conflit russo-ukrainien, a affirmé mardi un député sud-coréen, citant des chiffres des services de renseignement de son pays, à l'issue d'une réunion avec ces derniers. 

En avril, ils « estimaient le nombre de morts à au moins 600 » mais sur la base d'évaluations actualisées, ils « estiment désormais ce chiffre à environ 2.000 », a déclaré à la presse le député Lee Seong-kweun après une réunion d'information avec le Service de Renseignement National sud-coréen (NIS).

