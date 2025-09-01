Israël enterre deux otages dont les corps ont été ramenés de Gaza

Deux otages israéliens dont les corps avaient été ramenés récemment de la bande de Gaza en guerre ont été enterrés lundi par leurs proches.

L'armée israélienne avait annoncé vendredi avoir rapatrié en Israël les cadavres de deux otages retenus à Gaza depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Elle avait identifié le premier comme Ilan Weiss, 55 ans, et le second avait été identifié plus tard comme Idan Shtivi, 28 ans. Idan Shtivi, un étudiant qui participait au festival de musique Nova comme photographe bénévole lorsque des combattants du Hamas ont attaqué ce site, a été inhumé à Kfar Maas, dans le centre d'Israël.

Je te demande de « me pardonner de ne pas avoir pu te protéger », a déclaré lors de la cérémonie sa mère, Dalit, alors que des proches se sont rassemblés autour du cercueil recouvert du drapeau israélien.

Pendant près d'un an, la famille d'Idan Shtivi avait gardé l'espoir qu'il était encore en vie, avant que les autorités israéliennes ne l'informe qu'il avait été tué. L'étudiant avait tenté de fuir les lieux avec deux blessés mais a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté un arbre. Le véhicule avait été retrouvé criblé de balles.

Ilan Weiss a été enterré au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza, au sein de la communauté qu'il avait tenté de défendre contre les combattants du Hamas, avant de mourir.

Sa femme Shiri et sa fille Noga, enlevées à leur domicile, avaient été libérées en novembre 2023 lors d'une première trêve. L'armée israélienne a déclaré samedi que les deux corps avaient été récupérés lors d'une opération « complexe ».

Parmi les 251 personnes enlevées le 7-Octobre, 47 sont encore retenues à Gaza, dont 25 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Cette attaque a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 63.557 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.