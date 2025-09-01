Le renforcement de l’agriculture en Syrie facilitera le retour des refugies, souligne la FAO face à Salam

Une délégation du Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré que « le renforcement de la sécurité alimentaire et du secteur agricole en Syrie aura des retombées positives sur les opportunités de retour durable des réfugiés syriens dans leur pays ».

Menée par le vice-directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Maurizio Martina, la délégation s’est exprimée lors d’une réunion au Grand Sérail avec le Premier ministre Nawaf Salam. Elle doit se rendre ensuite en Syrie.

La délégation a également présenté au Premier ministre les projets que l’organisation met en œuvre au Liban, affirmant que « le secteur agricole libanais possède les atouts nécessaires pour passer d’un secteur local répondant aux besoins du marché intérieur à un secteur productif capable d’exporter et de contribuer activement au renforcement de l’économie nationale », et que « l’organisation est pleinement disposée à fournir le soutien et l’expertise nécessaires dans ce cadre ».