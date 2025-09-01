Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Békaa

L'armée libanaise annonce des excercices à munition réelles dans le Jurd de Baalbeck


OLJ / le 01 septembre 2025 à 17h07

L'armée libanaise annonce des excercices à munition réelles dans le Jurd de Baalbeck

Un véhicule de l’armée libanaise déployé à Wadi Khaled, dans le nord du Liban, près de la frontière libano-syrienne. Photo d'illustration Michel Hallak / L'Orient-Le Jour

Une unité de l’armée libanaise effectuera les 2, 3, 8 et 9 septembre 2025, entre 8h00 et 14h00, des exercices d’entraînement dans le Jurd de Baalbeck, dans la Békaa. Des munitions réelles, utilisant des armes de calibre moyen et lourd, seront employées, a encore prévenu la troupe.

Une unité de l’armée libanaise effectuera les 2, 3, 8 et 9 septembre 2025, entre 8h00 et 14h00, des exercices d’entraînement dans le Jurd de Baalbeck, dans la Békaa. Des munitions réelles, utilisant des armes de calibre moyen et lourd, seront employées, a encore prévenu la troupe.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés