L'armée libanaise annonce des excercices à munition réelles dans le Jurd de Baalbeck

Une unité de l’armée libanaise effectuera les 2, 3, 8 et 9 septembre 2025, entre 8h00 et 14h00, des exercices d’entraînement dans le Jurd de Baalbeck, dans la Békaa. Des munitions réelles, utilisant des armes de calibre moyen et lourd, seront employées, a encore prévenu la troupe.

