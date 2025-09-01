Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Nucléaire iranien

L'Organisation de Shanghai met en garde contre toute « réinterprétation » des résolutions de l'ONU


AFP / le 01 septembre 2025 à 16h41

Une Iranienne passe devant un panneau d'affichage montrant des photos de scientifiques nucléaires, des centrifugeuses et une phrase en farsi : « La science est le pouvoir », sur la place Enqelab à Téhéran, le 29 août 2025. Photo AFP

L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), réunissant 10 Etats dont la Chine, la Russie et l'Iran, a mis en garde lundi contre toute « réinterprétation » d'une résolution de l'ONU sur le nucléaire iranien, au moment où les Européens s'apprêtent à rétablir des sanctions contre Téhéran.

Les Etats membres de l'OCS affirment, dans une déclaration commune publiée par l'agence Chine nouvelle, que « toute tentative de mauvaise interprétation ou de réinterprétation arbitraire de cette résolution porterait atteinte à l'autorité du Conseil de sécurité » de l'ONU.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont donné à l'Iran 30 jours pour trouver une solution diplomatique au nucléaire iranien, faute de quoi ils rétabliront des sanctions onusiennes, en vertu disent-ils d'une clause prévu dans un accord international conclu en 2015.

L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), réunissant 10 Etats dont la Chine, la Russie et l'Iran, a mis en garde lundi contre toute « réinterprétation » d'une résolution de l'ONU sur le nucléaire iranien, au moment où les Européens s'apprêtent à rétablir des sanctions contre Téhéran.Les Etats membres de l'OCS affirment, dans une déclaration commune publiée par l'agence Chine nouvelle, que « toute tentative de mauvaise interprétation ou de réinterprétation arbitraire de cette résolution porterait atteinte à l'autorité du Conseil de sécurité » de l'ONU.La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont donné à l'Iran 30 jours pour trouver une solution diplomatique au nucléaire iranien, faute de quoi ils rétabliront des sanctions onusiennes, en vertu disent-ils...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés