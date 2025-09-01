Le Hamas dénonce le plan américain pour Gaza rapporté par le Washington Post

Un responsable du Hamas a affirmé lundi que Gaza n'était « pas à vendre » après des informations du Washington Post sur un plan des États-Unis pour l'après-guerre prévoyant de déplacer la population et de placer le territoire palestinien sous contrôle américain. Sollicité par l'AFP, le département d'Etat n'a pas réagi dans l'immédiat aux informations du journal sur ce projet publié quelques jours après une réunion à Washington censée selon l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, examiner un « plan très complet » pour l'après-guerre dans la bande de Gaza.

Le plan de 38 pages, consulté par le quotidien américain, envisage le déplacement « volontaire » des quelque deux millions d'habitants de Gaza vers d'autres pays ou dans des zones sécurisées à l'intérieur du territoire dévasté par près de deux ans de guerre, le temps de sa reconstruction pour le transformer en un centre touristique et technologique.

Le territoire palestinien serait placé pendant dix ans sous l'administration d'une entité baptisée Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ou GREAT Trust, qui laissera après la place à une « entité palestinienne réformée et déradicalisée », d'après la même source. Ceux qui accepteraient de partir recevraient 5.000 dollars en cash ainsi qu'une aide couvrant quatre ans de loyer et un an de nourriture, toujours d'après le plan rapporté par le journal américain.

« Gaza n'est pas à vendre », a déclaré Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, sur les réseaux sociaux, en affirmant que le territoire est « une partie intégrante de la grande patrie palestinienne ». Il a souligné le « refus du Hamas et de notre peuple » de ce plan. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait apporté son soutien à un projet annoncé en février par le président américain Donald Trump qui a dit vouloir prendre « le contrôle » de Gaza et en faire la riviera du Moyen-Orient, répétant que la population du territoire pourrait aller vivre ailleurs. Ce projet avait alors été rejeté par les pays arabes et des pays occidentaux et l'ONU.

« Le Hamas rejette tous ces plans qui déplacent notre peuple et maintiennent l'occupant sur nos terres », a déclaré un autre responsable du Hamas sous couvert de l'anonymat. Israël mène une offensive destructrice dans la bande de Gaza, en riposte à une attaque sans précédent menée par le Hamas contre son territoire le 7 octobre 2023.