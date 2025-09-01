Sommet en Chine : rencontre entre Erdogan et Poutine

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu lundi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan du conflit en Ukraine en marge d'un sommet en Chine, disant sa « reconnaissance » à Ankara pour son rôle de médiateur.

Vladimir Poutine, cité par le Kremlin, a dit être « reconnaissant » à l'égard de « nos amis turcs pour leur contribution significative aux efforts politiques et diplomatiques visant à résoudre la crise ukrainienne », lors de cette rencontre en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) organisé par Pékin à Tianjin.

La Turquie a accueilli trois sessions de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine cette année à Istanbul, qui ont « permis de progresser dans la résolution de plusieurs questions pratiques dans le domaine humanitaire », a encore relevé le chef d'Etat russe. Mais, hormis des accords sur des échanges de prisonniers de guerre et des dépouilles de soldats tués pendant le conflit, ces pourparlers n'ont pas permis de réelles avancées vers la paix. Vladimir Poutine s'est dit « convaincu que le rôle particulier de la Turquie dans ces dossiers continuera d'être recherché ».

La Russie a lancé un assaut d'ampleur contre son voisin ukrainien en février 2022. Plusieurs dizaines de milliers de soldats et de civils sont morts. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se trouvent en Chine pour le sommet de l'OCS, organisé par le président chinois Xi Jinping. La Turquie est parvenue depuis le début du conflit à maintenir ses relations avec les deux pays. Elle s'est abstenue de se joindre aux sanctions occidentales mais insiste régulièrement sur l'importance du maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Selon le Kremlin, il s'agit de la première rencontre cette année entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan.



