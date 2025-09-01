Menu
Dernières Infos - Yémen

Les houthis affirment avoir visé un pétrolier en mer Rouge 


AFP / le 01 septembre 2025 à 09h38

Des membres des forces de sécurité du Yémen montent la garde devant un écran géant diffusant les propos du chef houthi Abdul-Malik al-Houthi, lors d’une cérémonie commémorant Achoura, à Sanaa, le 6 juillet 2025. Mohammad Huwais/AFP

Les rebelles houthis au Yémen ont affirmé lundi avoir tiré un missile en direction d'un « pétrolier israélien » en mer Rouge, qui n'a pas été touché selon une agence de sécurité maritime. « Notre force navale a mené une opération militaire visant le pétrolier israélien Scarlet Ray dans le nord de la mer Rouge à l’aide d’un missile balistique », a déclaré le porte-parole militaire des houthis Yahya Saree. 

L'UKMTO a fait état dimanche soir d’une attaque survenue à 40 milles nautiques au sud-ouest de Yanbu, en Arabie saoudite.

« Un capitaine a signalé à l’UKMTO avoir observé un impact à proximité immédiate de son navire, causé par un projectile inconnu, accompagné d’une forte détonation », a indiqué l'agence en précisant que l’équipage était « sain et sauf » et que le navire avait poursuivi sa route. Selon la société de sécurité Ambrey, il s’agit d’un navire battant pavillon du Libéria et de propriété israélienne.



    

