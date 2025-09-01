Ukraine : un couple meurt dans une frappe russe sur sa maison

Un couple a trouvé la mort dans une frappe russe sur sa maison dans la région de Zaporijjia, a annoncé l'administration militaire locale tôt lundi.

« Les Russes ont attaqué le village d'Omelnyk avec des bombes guidées. Des maisons ont été détruites. Dans l'une d'elles, un couple a trouvé la mort », a indiqué le responsable de la région militaire de Zaporijjia, Ivan Fedorov, précisant que l'homme avait 64 ans.

L'Ukraine est quotidiennement la cible de frappes nocturnes russes. Celles-ci avaient fait 25 morts dont quatre enfants dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev.