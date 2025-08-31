Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Yémen

Le PAM annonce la détention d'un de ses employés à Sanaa par les houthis

AFP / le 31 août 2025 à 18h10

Un soldat yéménite porte un collier de jasmin lors d’un rassemblement de solidarité avec les Palestiniens et de condamnation d’Israël et des États-Unis, dans la capitale Sanaa, contrôlée par les Houthis, le 29 août 2025. Photo AFP/ Mohammed Huwais.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé dimanche la détention d'un de ses employés par les rebelles houthis dans la capitale yéménite, Sanaa, aux mains des insurgés. 

Les bureaux de cette agence de l'ONU à Sanaa « ont été investis par des forces de sécurité locales qui ont arrêté un membre du personnel, avec des informations faisant état d'autres arrestations (du personnel du PAM) dans d'autres régions », a déclaré le PAM dans un communiqué transmis à l'AFP. 



Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé dimanche la détention d'un de ses employés par les rebelles houthis dans la capitale yéménite, Sanaa, aux mains des insurgés. 


Les bureaux de cette agence de l'ONU à Sanaa « ont été investis par des forces de sécurité locales qui ont arrêté un membre du personnel, avec des informations faisant état d'autres arrestations (du personnel du PAM) dans d'autres régions », a déclaré le PAM dans un communiqué transmis à l'AFP. 




Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés