Le PAM annonce la détention d'un de ses employés à Sanaa par les houthis

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé dimanche la détention d'un de ses employés par les rebelles houthis dans la capitale yéménite, Sanaa, aux mains des insurgés.

Les bureaux de cette agence de l'ONU à Sanaa « ont été investis par des forces de sécurité locales qui ont arrêté un membre du personnel, avec des informations faisant état d'autres arrestations (du personnel du PAM) dans d'autres régions », a déclaré le PAM dans un communiqué transmis à l'AFP.



