Dernières Infos - Guerre de Gaza

Le ministre de la Défense israélien dit que le porte-parole de la branche armée du Hamas a été « éliminé »


AFP / le 31 août 2025 à 16h09

Abou Obeida (à droite), porte-parole de la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, fait une déclaration à Gaza City tard dans la soirée du 8 juillet 2015. Photo Mohammed Abed/AFP

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé dimanche que le porte-parole de la branche armée du mouvement palestinien Hamas avait été « éliminé » à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne.

« Le porte-parole terroriste du Hamas Abou Obeida a été éliminé à Gaza et a rejoint les autres (personnes) éliminées de l'axe du mal d'Iran, du Liban et du Yémen au fond de l'enfer », a affirmé M. Katz sur son compte X.

Le Hamas, contre lequel Israël est en guerre à Gaza, n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations.

